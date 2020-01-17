Владимир Путин внес в ГД законопроект об учреждении должности зампреда Совбеза

Накануне президент своим указом назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. В число постоянных членов Совета безопасности России глава государства ввел и назначенного премьер-министром Михаил Мишустина. Сегодня оба руководителя встретятся в Доме правительства.