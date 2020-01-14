Британскому принцу Гарри и его супруге предоставят переходный период перед сложением королевских обязанностей

Королева Елизавета II объявила, что поддерживает решение внука вести более независимую, в том числе финансово, жизнь. Сколько продлится переходный период, пока не уточняется. Накануне королева провела встречу с Гарри. Сообщается, что там также присутствовал его отец принц Уэльский Чарльз, и старший брат — принц Уильям, герцог Кембриджский.