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05:04, 14 января 2020

Совет безопасности ООН согласился обсудить доклад о возможном применении химического оружия в сирийском городе Дума

Его подготовили эксперты ОЗХО. Согласно их выводам, в апреле 2018 года в Думе был применен хлор. Запад считает, что к этой атаке причастны силы президента Сирии Башара Асада. Россия считает такие обвинения попыткой оправдать возможные удары извне. В Москве обвиняют боевиков в попытке инсценировать химические атаки. Обсуждение доклада назначено на понедельник.



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