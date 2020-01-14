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05:04, 14 января 2020

Цены на нефть изменились разнонаправленно

Стоимость марки Brent утром снизилась до почти 64 долларов за баррель, WTI наоборот, немного подорожала, до 58 долларов, сообщает агентство Bloomberg. Аналитики связывают происходящее со снижением напряженности после опасений конфликта между США и Ираном. По итогам прошлой недели Brent подешевела более чем на 5%, что стало самым существенным недельным падением с августа прошлого года, отмечает агентство «Интерфакс».



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