Решение по жалобе на второе дело ЮКОСа должен огласить сегодня Европейский суд по правам человека

Защита экс-главы нефтяной компании Михаила Ходорковского и бывшего руководителя «МЕНАТЕПа» Платона Лебедева указывала, в частности, что их судили дважды за одно и то же. Приговор по второму делу ЮКОСа судья Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин вынес в конце 2010 года. Он назначил Ходорковскому и Лебедеву 14 лет лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации выручки от ее продажи. Позже срок был снижен до 11 лет. Ходорковского в конце 2013 года помиловал президент Владимир Путин. Платон Лебедв вышел на свободу в начале 2014 года, после того как Верховный суд сократил ему срок наказания до фактически отбытого.
2020-01-14T05:04:00+03:00
2020-01-14T05:03:56+03:00
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05:04, 14 января 2020
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