Переговоры по ливийскому урегулированию в Москве не привели к подписанию соглашения

Командующий антиправительственными силами Халифа Хафтар, как стало известно ночью, уже покинул Россию. Об этом, в частности, рассказал источник агентства РИА Новости. Хафтар так и не поставил подпись под документом, которые накануне подписал глава ливийского правительства Файез Саррадж. Тем временем в районе ливийской столицы возобновились бои между силами Хафтара и верными правительству отрядами.