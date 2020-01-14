Руководство футбольного клуба «Барселона» расторгло контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде

Представители команды говорят, что решение было принято по обоюдному согласию. Вальверде возглавлял «Барселону» больше двух лет. Вместе с каталонцами он дважды выиграл чемпионат Испании, по одному разу завоевывал Кубок и Суперкубок Испании. Слухи о его уходе появились на днях после проигрыша «Барселоны» «Атлетико» в полуфинале Суперкубка. Преемником Вальверде стал Кике Сетьен.