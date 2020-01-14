Украинские депутаты намерены требовать извинений от Ирана за гибель пассажиров и экипажа Boeing

Об этом говорится в проекте заявления комитета Верховной рады по вопросам внешней политики. В тексте документа также содержится призыв к Тегерану полностью признать ответственность за случившееся, передает агентство «Интерфакс». Пассажирский самолет компании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранскими ПВО после взлета из аэропорта Тегерана неделю назад. Позже иранские власти признали, что сбили лайнер в результате ошибки.