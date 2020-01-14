Россияне становились банкротами в прошлом году почти в 1,5 раза чаще, чем годом ранее

Всего суды вынесли решение в отношении почти 70 тысяч человек, передает агентство «Интерфакс». В подавляющем большинстве случаев граждане сами подавали иски о признании себя банкротами. В отношении каждого десятого с такой просьбой в суд обращались или кредиторы или налоговая служба. Процедура личного банкротства появилась в России больше 4 лет назад.
2020-01-14T04:04:00+03:00
2020-01-14T04:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 14 января 2020
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