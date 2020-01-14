Объемы воровства из российского бюджета составляют 2-3 млрд. рублей ежегодно, подсчитали в Счетной палате

В то же время потери из-за нарушений в этой сфере в прошлом году превысили 800 миллиардов, сказал агентству РИА Новости глава палаты Алексей Кудрин. Примерно треть из них, по его словам, составляют нарушения бухгалтерского учета. Еще треть касается процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями. Кудрин добавил, что Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем.
2020-01-14T04:04:00+03:00
2020-01-14T04:06:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2570445-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 14 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…