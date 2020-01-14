Объемы воровства из российского бюджета составляют 2-3 млрд. рублей ежегодно, подсчитали в Счетной палате

В то же время потери из-за нарушений в этой сфере в прошлом году превысили 800 миллиардов, сказал агентству РИА Новости глава палаты Алексей Кудрин. Примерно треть из них, по его словам, составляют нарушения бухгалтерского учета. Еще треть касается процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями. Кудрин добавил, что Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем.