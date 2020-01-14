Организаторам марша в поддержку фигурантов политических дел опять не удалось согласовать акцию

Она должна была пройти 25 января. Представители движения «Матери против политических репрессий» подали очередное уведомление в мэрию – теперь они хотят провести акцию 1 февраля. Они по-прежнему настаивают на шествии в центре столицы. Но согласились сократить число участников до 1 тысячи человек, сказали организаторы «Эху». Прошлую заявку, по их словам, чиновники отклонили с формулировкой, что 10 тысяч человек — слишком много для такого мероприятия.