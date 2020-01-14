Специалисты восстанавливают теплоснабжение жилых домов в Хабаровске

Всего без тепла остались свыше 1,7 тыс. зданий. Это случилось в ночь на вторник. Как рассказали в краевом управлении МЧС, произошла авария на коллекторе местной ТЭЦ. Сейчас в системе теплоснабжения повышают давление. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на местных энергетиков, в некоторых домах снизилась температура, в других — нет горячей воды, где-то потребители не ощутили последствий аварии. В Хабаровске сейчас 22 градуса мороза.
2020-01-14T04:04:00+03:00
2020-01-14T04:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 14 января 2020
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