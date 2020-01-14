Специалисты восстанавливают теплоснабжение жилых домов в Хабаровске

Всего без тепла остались свыше 1,7 тыс. зданий. Это случилось в ночь на вторник. Как рассказали в краевом управлении МЧС, произошла авария на коллекторе местной ТЭЦ. Сейчас в системе теплоснабжения повышают давление. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на местных энергетиков, в некоторых домах снизилась температура, в других — нет горячей воды, где-то потребители не ощутили последствий аварии. В Хабаровске сейчас 22 градуса мороза.