Ремонтные бригады ликвидируют аварию на теплосети Хабаровска

Из-за нее около 1700 домов остались без тепла в сильные морозы, передает агентство «Интерфакс». Как рассказали в местном управлении МЧС, на территории одной из ТЭЦ произошел прорыв на коллекторе. Сейчас ведется подача горячей воды, повышается давление. Власти заверили, что сразу после аварии была организована работа по переподключению потребителей.