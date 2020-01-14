Ремонтные бригады ликвидируют аварию на теплосети Хабаровска

Из-за нее около 1700 домов остались без тепла в сильные морозы, передает агентство «Интерфакс». Как рассказали в местном управлении МЧС, на территории одной из ТЭЦ произошел прорыв на коллекторе. Сейчас ведется подача горячей воды, повышается давление. Власти заверили, что сразу после аварии была организована работа по переподключению потребителей.
2020-01-14T03:03:00+03:00
2020-01-14T03:07:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2570439-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 14 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…