Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал Нааме Иссасхар добиться ее освобождения из российской тюрьмы

В своем письме осужденной он напомнил, что израильский народ не оставляет на произвол судьбы, пишет газета The Times of Israel. Иерусалим предпринимает нескончаемые попытки вернуть Иссасхар свободу, подчеркнул Нетаньяху. 26-летнюю гражданку Израиля приговорили в России к 7,5 годам колонии общего режима. Ее задержали в аэропорту Шереметьево, когда она летела транзитом из Индии домой. По данным следствия, в багаже Иссасхар нашли наркотики. Сама она обвинения в контрабанде отвергает.
2020-01-14T03:03:00+03:00
2020-01-14T03:06:30+03:00
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03:03, 14 января 2020
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