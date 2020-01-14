Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал Нааме Иссасхар добиться ее освобождения из российской тюрьмы

В своем письме осужденной он напомнил, что израильский народ не оставляет на произвол судьбы, пишет газета The Times of Israel. Иерусалим предпринимает нескончаемые попытки вернуть Иссасхар свободу, подчеркнул Нетаньяху. 26-летнюю гражданку Израиля приговорили в России к 7,5 годам колонии общего режима. Ее задержали в аэропорту Шереметьево, когда она летела транзитом из Индии домой. По данным следствия, в багаже Иссасхар нашли наркотики. Сама она обвинения в контрабанде отвергает.