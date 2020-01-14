Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии

При его подготовке ко второму чтению возникли вопросы у силовых органов и у бизнеса, в основном у банков, пояснил газете «Ведомости» глава думского комитета по финансовому рынку, справедливорос Анатолий Аксаков. Парламентарий добавил, что на принятии документа настаивал Банк России. Однако, по его словам, тема непростая, в первую очередь из-за вопросов защиты персональных данных. В первом чтении законопроект был принят минувшим летом. Сбор биометрических данных (фотография лица и запись образца голоса) начался в банках 1,5 года назад.