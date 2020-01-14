В Иране сегодня должна пройти встреча канадских и местных технических специалистов

Им предстоит расследование гибели украинского Boeing. В Совете по безопасности на транспорте Канады накануне сказали, что пока не знают, какую роль отведут их экспертам в рамках разбирательства, и сколько времени они пробудут в Исламской республике, передает агентство ТАСС. В Оттаве напомнили, что 57 погибших на борту были гражданами Канады. Украинский лайнер был сбит после взлета из аэропорта Тегерана в минувшую среду. Позже власти Ирана признали, что система ПВО обстреляла пассажирский самолет по ошибке.
2020-01-14T03:03:00+03:00
2020-01-14T03:05:17+03:00
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03:03, 14 января 2020
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