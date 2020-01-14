Командующий ливийскими антиправительственными силами Халифа Хафтар, по некоторым данным, покинул Москву

Он так и не подписал соглашение о перемирии с правительством Файеза Сараджа, утверждает источник агентства РИА Новости. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Хафтар попросил время до утра вторника, чтобы изучить текст документа. Накануне в Москве стороны ливийского конфликта обсуждали соглашение при участии глав МИД и министерств обороны России и Турции. Тем временем из Ливии поступают сообщения о возобновлении боев между армией Хафтара и силами, верными правительству.