Командующий ливийскими антиправительственными силами Халифа Хафтар, по некоторым данным, покинул Москву

Он так и не подписал соглашение о перемирии с правительством Файеза Сараджа, утверждает источник агентства РИА Новости. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Хафтар попросил время до утра вторника, чтобы изучить текст документа. Накануне в Москве стороны ливийского конфликта обсуждали соглашение при участии глав МИД и министерств обороны России и Турции. Тем временем из Ливии поступают сообщения о возобновлении боев между армией Хафтара и силами, верными правительству.
2020-01-14T03:03:00+03:00
2020-01-14T03:24:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 14 января 2020
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