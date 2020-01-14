Ученые обнаружили следы самой древней на данной момент материи в обломках метеорита

Он упал полвека назад на юге Австралии. Возраст обнаруженной космической пыли оценивают в семь миллиардов лет, пишет журнал Nature Astronomy. Открытие должно помочь в изучении истории жизни и смерти соседних звезд. Притоку древней материи в Солнечную систему мешает так называемая гелиосфера, передает агентство ТАСС. Горячая плазма солнечного ветра выталкивает частицы космической пыли назад в открытый космос. Из-за этого астрономы получили первые достоверные данные о свойствах межзвездного пространства только в прошлом году, когда космический аппарат «Вояджер-2» начал изучение космоса за пределами плазменного пузыря.