Жители Москвы столкнулись с трудностями при попытке продлить разрешение на бесплатную парковку

Проблемы начались еще в декабре, они коснулись нескольких тысяч москвичей, пишет газета «КоммерсантЪ». Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками». Чиновники заверили издание, что уже «проводят мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса». Представители службы утверждают, что чрезмерную нагрузку создали сайты-двойники и роботы.
2020-01-14T02:03:00+03:00
2020-01-14T02:06:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2570427-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:03, 14 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…