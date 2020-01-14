Жители Москвы столкнулись с трудностями при попытке продлить разрешение на бесплатную парковку

Проблемы начались еще в декабре, они коснулись нескольких тысяч москвичей, пишет газета «КоммерсантЪ». Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками». Чиновники заверили издание, что уже «проводят мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса». Представители службы утверждают, что чрезмерную нагрузку создали сайты-двойники и роботы.