Соединенные штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Американское министерство финансов в то же время предупредило, что Пекин должен принять меры и избегать постоянно слабой валюты. Из-за того, что доллар держится чуть выше среднего курса к юаню, наблюдается торговый дисбаланс между двумя странами. Решение убрать Китай из «черного списка» принято на фоне подписания первой фазы торговой сделки, оно ожидается уже на этой неделе. США причислили Китай к валютным манипуляторам минувшим летом и потребовали более прозрачной валютной политики. Власти КНР обвинения отвергали.
2020-01-14T02:03:00+03:00
2020-01-14T02:05:40+03:00
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02:03, 14 января 2020
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