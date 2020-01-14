Соединенные штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Американское министерство финансов в то же время предупредило, что Пекин должен принять меры и избегать постоянно слабой валюты. Из-за того, что доллар держится чуть выше среднего курса к юаню, наблюдается торговый дисбаланс между двумя странами. Решение убрать Китай из «черного списка» принято на фоне подписания первой фазы торговой сделки, оно ожидается уже на этой неделе. США причислили Китай к валютным манипуляторам минувшим летом и потребовали более прозрачной валютной политики. Власти КНР обвинения отвергали.