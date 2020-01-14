Правительство не включило вопрос о новой пенсионной системе в план законопроектной деятельности на этот год

Кабинет не будет вносить соответствующий законопроект в Госдуму, пишет газета РБК. Запустить систему изначально предполагалось в следующем году. В то же время глава думского комитета по финансовому рынку справедливорос Анатолий Аксаков сказал изданию, что депутаты могут внести необходимый пакет законопроектов самостоятельно. Новая система накопительных пенсий должна модернизировать замороженные уже шесть лет пенсионные накопления.