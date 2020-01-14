Полицейские в Татарстане провели обыск из-за инсценировки суда над президентом и его соратниками

Накануне следственные действия проходили в квартире активиста из Набережных Челнов Ильмира Шакурова. Его самого допросили в управлении Следственного комитета, пишет сайт «МБХ Медиа». Ранее по этому делу был арестован Карим Ямадаев, который на видеозаписи исполняет роль судьи. Само расследование ведется по статье о призывах к терроризму и оскорблении представителя власти.