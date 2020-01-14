Верховный суд России должен рассмотреть сегодня иск Минюста о приостановке деятельности Партии перемен Дмитрия Гудкова

Ранее, по словам самого политика, ведомство предъявляло рад претензий. Часть удалось решить, однако оставался ряд вопросов. В частности, в министерстве посчитали, что избрание Гудкова председателем прошло с нарушениями. До этого Минюст отказался регистрировать смену названия политической силы с «Гражданской инициативы» на Партию перемен. Сам политик уверен, что давление на партию связано с его деятельностью и критикой властей.
2020-01-14T02:03:00+03:00
2020-01-14T02:04:01+03:00
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02:03, 14 января 2020
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