Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпиаде в Токио

Команда не вышла в основной раунд чемпионата Европы. Это произошло после того, как накануне вечером гандболисты сборной Венгрии сыграли вничью с датчанами — 24:24. После двух туров в основной раунд выходят венгры и исландцы. Сборная России проиграла два матча на старте первенства. Она не смогла отобраться на третью Олимпиаду подряд.