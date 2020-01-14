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01:03, 14 января 2020

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпиаде в Токио

Команда не вышла в основной раунд чемпионата Европы. Это произошло после того, как накануне вечером гандболисты сборной Венгрии сыграли вничью с датчанами — 24:24. После двух туров в основной раунд выходят венгры и исландцы. Сборная России проиграла два матча на старте первенства. Она не смогла отобраться на третью Олимпиаду подряд.



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