Мировой океан в прошлом году, по данным американских ученых, нагрелся до рекордного уровня

Это приводит к более сильным штормам, росту числа наводнений, засух и лесных пожаров, пишет британская газета The Guardian. Исследователи предупреждают, что к концу столетия уровень океана поднимется на метр, из-за чего нужно будет переселить 150 млн. человек.
2020-01-14T01:03:00+03:00
2020-01-14T01:07:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 14 января 2020
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