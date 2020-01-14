Власти США высылают из страны более двадцати военнослужащих Саудовской Аравии

Все они обучались на курсах подготовки в Штатах. Как пояснил американский генпрокурор Уильям Барр, решение принято по итогам проверки после стрельбы во Флориде. Один из саудовских военнослужащих в начале декабря открыл огонь на военной базе. Три человека были убиты, восемь ранены. Нападавший был застрелен полицейскими. В США он приехал на обучение в рамках летной подготовки.
2020-01-14T01:03:00+03:00
2020-01-14T01:07:01+03:00
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01:03, 14 января 2020
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