Росреестр предлагает ввести ответственность за неправильное указание границ страны на картах

Служба уже внесла соответствующие законопроекты в правительство. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на руководство Росреестра, чаще всего некорректно на картах отображают Калининград, Курильские острова и Крым. Как пример, в ведомстве указали на недавний скандал вокруг приложения на смартфонах компании Apple, где Крым не был обозначен как российская территория.