Участники переговоров по Ливии ждут решения командующего антиправительственными силами Халифы Хафтара

Тот попросил время до утра вторника, чтобы изучить проект соглашения о прекращении огня, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Накануне в Москве глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж подписал документ, который должен урегулировать конфликт. При этом, как сообщалось, прямых переговоров Сарраджа с Хафтаром не было. Консультации проходили при участии министров иностранных дел и глав военных ведомств России и Турции.