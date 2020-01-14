Участники переговоров по Ливии ждут решения командующего антиправительственными силами Халифы Хафтара

Тот попросил время до утра вторника, чтобы изучить проект соглашения о прекращении огня, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Накануне в Москве глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж подписал документ, который должен урегулировать конфликт. При этом, как сообщалось, прямых переговоров Сарраджа с Хафтаром не было. Консультации проходили при участии министров иностранных дел и глав военных ведомств России и Турции.
2020-01-14T01:03:00+03:00
2020-01-14T01:05:13+03:00
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01:03, 14 января 2020
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