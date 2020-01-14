Европейский суд по правам человека должен огласить сегодня решение по жалобе на второе дело ЮКОСа

Защита бывшего главы нефтяной компании Михаила Ходорковского и бывшего руководителя «МЕНАТЕПа» Платона Лебедева указывала на ряд нарушений в ходе разбирательства. В частности, на то, что их дважды судили за одно и то же преступление. Приговор по второму делу ЮКОСа судья Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин вынес в конце 2010 года. Он назначил Ходорковскому и Лебедеву 14 лет лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации выручки от ее продажи. Позже срок был снижен до 11 лет.