Корпорация Microsoft сегодня прекратит поддержку Windows 7

Срок поддержки Windows 7 истёк. Дело в том, что эта версия операционной системы была выпущена в октябре 2009-го года, компания обязалась поддерживать её только десять лет. Поэтому больше обновления для «семёрки» выпускать не будут. Пользователи не получат патчи безопасности, даже если в системе обнаружится критическая уязвимость. Есть и другая серьёзная причина для отказа от Windows 7. Эта версия не в состоянии эффективно противостоять кибератакам, поскольку она устарела. Поэтому пользователь может лишиться важной информации из-за вмешательства хакеров, говорят в Microsoft. Компания объявила, что намерена сосредоточить инвестиции на развитии новых технологий. Пользователей заранее попросили перейти на операционную систему Windows 10 для того, чтобы и дальше получать необходимую помощь и обновления.

Напомним, что Microsoft в 2014м году прекратила поддержку Windows XP. Это произошло спустя 12 лет после её выхода.