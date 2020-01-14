В Пресненском суде Москвы начнется досудебная подготовка по делу родителей, чья дочь с рождения живет в больнице

В Пресненском суде Москвы сегодня начнется досудебная подготовка по делу родителей, чья пятилетняя дочь с рождения живет в больнице. Органы опеки требуют ограничения их родительских прав.

Иск в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина подал в начале декабря отдел соцзащиты населения по району Арбат. Основанием для этого, как объясняли столичные власти, стало то, что они до сих пор не забрали дочку из перинатального центра, несмотря на решение суда, вступившее в силу еще в ноябре.

О девочке, которая более пяти лет остается в госпитале «Лапино», ранее писала «Медуза». По данным издания, малышку, родившуюся недоношенной в марте 2014 года, мать вернула в клинику через несколько дней после выписки. Она убеждена, что ребенок тяжело болен, хотя врачи это не подтверждают. Родители ежемесячно платят медучреждению большие деньги за содержание дочери. Но пошлой весной клиника расторгла контракт и через суд потребовала, чтобы мама и папа ее забрали. Те попросили не вмешиваться в дела семьи и заявили о намерении провести независимую экспертизу, которая докажет «тяжелое состояние ребенка».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу медицинского центра, родственники дочку не навещают. Они даже не поздравили ее с Новым годом.