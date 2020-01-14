Судья женского чемпионата мира по шахматам отказалась возвращаться на родину в Иран

Шойе Байат, которая в Шанхае судит матч между россиянкой Александрой Горячкиной и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, пояснила, что опасается за собственную безопасность, сообщает Deutsche Welle. В первые дни состязаний Байат надевала мусульманский платок, который обязаны носить иранки, однако головной убор покрывал голову лишь частично. Подобная манера носить платок вызывала всплеск критических публикаций в государственных СМИ Ирана. Иранский шахматный союз потребовал извинений в письменной форме. Арбитр прекратила надевать платок. Она обратилась в организацию за письменным гарантиями того, что сможет вернуться в Иран без опасений за безопасность, но не получила ответ. Международная шахматная федерация выразила озабоченность ситуацией. В ФИДЕ подчеркнули, что Байат профессионал высокого класса.
2020-01-14T00:00:00+03:00
2020-01-14T00:04:10+03:00
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00:00, 14 января 2020
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