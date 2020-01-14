В Москве сегодня возобновятся переговоры по урегулированию ситуации в Ливии

Ранее стало известно, что сторона правительства подписала проект перемирия, а противостоящий им маршал Халифа Хафтар пообещал дать ответ сегодня.

Накануне вечером в российской столице завершилась первая часть переговоров по ситуации в Ливии. Два представителя правительства – премьер Фаиз Сарадж и глава Высшего госсовета Халед аль-Мишри – поставили свои подписи под документом, который предписывает сохранять режим перемирия и определить линию разграничения сил. Лидер антиправительственных сил и командующий национальной армией Халифа Хафтар попросил дополнительное время до утра вторника, сказал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, «определенный прогресс достигнут», также он выразил надежду, что решение Хафтара будет позитивным.

В числе прочего, соглашение предусматривает прекращение всех наступательных операций. Кроме того, в соответствии с документом стороны обязуются содействовать безопасной доставке и распространению гуманитарной помощи.

Режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами вступил в силу в полночь 12 января.