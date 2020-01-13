США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка

Об этом говорится в сообщении госсекретаря Соединенных штатов Майка Помпео. В Госдепартаменте уточнили, что считают Плахотнюка причастным к коррупционным схемам, угрожавшим независимости демократических институтов республики.

Владимир Плахотнюк, а также члены его семьи лишены права на получение американских виз.

Плахотнюк, которого называют богатейшим человеком страны, был председателем демократической партии Молдавии до июня прошлого года. Сообщалось, что он покинул страну после объявления о переходе его партии в оппозицию. В республике против Плахотнюка возбудили дела об отмывании денег и участии в краже средств из банковской системы Молдавии. Также Тверской суд Москвы заочно арестовал политика по обвинению в организации преступного сообщества.