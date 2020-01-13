Переговоры по конфликту в Ливии, проходившие в Москве, завершились без подписания соглашения

Во встрече, которая продолжалась почти весь рабочий день, участвовали министры обороны и иностранных дел России и Турции, а также глава Правительства национального согласия Ливии Фаез Сарадж и лидер ливийских антиправительственных сил Халифа Хафтар.

Министр иностранных дел России Серей Лавров сказал, что Сарадж подписал проект документа, Хафтар взял время на размышление до утра завтрашнего дня. .