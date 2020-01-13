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22:32, 13 января 2020

NBC: Убийство Касема Сулеймани было санкционировано Трампом ещё семь месяцев назад

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани было санкционировано Дональдом Трампом ещё семь месяцев назад, утверждают источники NBC. Высокопоставленные чиновники в администрации президента рассказали телеканалу, что советник Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео уговаривали президента США отомстить в июне за сбитый американский беспилотник. Трамп, как сообщается, отверг эту идею, заявив, что пойдёт на этот шаг только если Тегеран убьёт американца.

В начале января Пентагон нанес удар в районе багдадского аэропорта. В результате погиб командующий спецподразделением «Корпуса стражей Исламской революции» Сулеймани. Иран заявил, что речь идёт о терроризме и внес Пентагон в список террористических организаций.



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