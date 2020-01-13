Личные вещи российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, были сожжены. Об этом «Новой газете» рассказал отец одного из погибших Александр Радченко. По его словам,посольство информировало родственников об уничтожении одежды в связи с «приведением в негодность».

Собеседник газеты добавил, что близкие не раз обращались с просьбой предоставить доступ к одежде погибших, поскольку это важные вещественные доказательства которые могли бы быть отправлены на экспертизу, однако каждый раз семьи сталкивались с отказом.

Съёмочная группа погибла в июле прошлого года. Журналисты снимали фильм о наёмниках частной военной компании.