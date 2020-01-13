Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его жены отказаться от монарших привилегий. Ранее сегодня королевская семья провела экстренную встречу, посвященную недавнему объявлению герцога Сассекского.

Ее Величество Елизавета II выступила с заявлением, в котором поддержала принца Гарри и его жену Меган Маркл в их стремлении вести более независимую жизнь. Королева назвала прошедшую сегодня дискуссию «очень конструктивной» и добавила, что участники встречи договорились о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время как в Канаде, так и в Великобритании. Сколько времени продлится этот период, неизвестно. Также Елизавета II сказала, что королевской семье еще предстоит решить некоторые связанные с этим вопросы, но по просьбе Ее Величества это будет сделано в ближайшие дни.

Недавнее объявление принца Гарри и Меган Маркл о сложении с себя статуса членов королевской семьи, как утверждается, стало неожиданностью для Букингемского дворца. Герцог Сассекский и его супруга рассказали, что планируют жить попеременно в Британии и Северной Америке, при этом продолжая «оказывать полноценную поддержку» королеве.

Также супруги сообщили, что больше не хотят финансово зависеть от королевской семьи. По данным The Times, в конце прошлого года Маркл заключила контракт с компанией Disney на озвучку мультфильмов.