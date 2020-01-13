Организаторы лотереи «Столото» отвергли обвинения в махинациях при розыгрыше миллиарда рублей

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Там добавили, что готовят иск о защите деловой репутации.

Агентство напоминает, что московский адвокат Александр Сергеев обратился в налоговую службу с требованием проверить организацию розыгрыша, а именно сообщения о том, что программа была показана в записи, а не в прямом эфире, а победительница может быть связана с организаторами.

О рекордном выигрыше было объявлено в новогодние каникулы. Победительницей, как сообщалось, стала участница лотереи по имени Надежда Бартош.