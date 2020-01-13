Представители движения «Матери против политических репрессий» вновь подали заявку на шествие в поддержку политзаключенных. Заявитель, мать одного из фигурантов дела «Сети» (группировка запрещена на территории России) Светлана Пчелинцева рассказала «Эху», что предыдущее уведомление чиновники отклонили из-за того, что организаторы заявили участие 10 тысяч человек.

Пчелинцева добавила, что не слишком надеется на то, что будет одобрена заявка на тысячу участников.