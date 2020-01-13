Представители движения «Матери против политических репрессий» вновь подали заявку на шествие в поддержку политзаключенных. Заявитель, мать одного из фигурантов дела «Сети» (группировка запрещена на территории России) Светлана Пчелинцева рассказала «Эху», что предыдущее уведомление чиновники отклонили из-за того, что организаторы заявили участие 10 тысяч человек.
Пчелинцева добавила, что не слишком надеется на то, что будет одобрена заявка на тысячу участников.
Представители движения «Матери против политических репрессий» вновь подали заявку на шествие
Представители движения «Матери против политических репрессий» вновь подали заявку на шествие в поддержку политзаключенных. Заявитель, мать одного из фигурантов дела «Сети» (группировка запрещена на территории России) Светлана Пчелинцева рассказала «Эху», что предыдущее уведомление чиновники отклонили из-за того, что организаторы заявили участие 10 тысяч человек.