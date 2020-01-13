В Госдуму внесли проект закона об амнистии к 75-летию Победы

Об этом сайту «МБХ медиа» рассказал автор инициативы депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он добавил, что под амнистию может попасть фигурант так называемого «московского дела» Константин Котов, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Между тем в документе, который размещён в базе нижней палаты говорится, что амнистию предлагается распространить на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, а также на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 и на инвалидов. Адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт усомнилась в том, что автор читал свой законопроект. На своей странице в фейсбуке она написала, что перечитала документ три раза и не увидела там пунктов, которые позволили бы её подзащитному рассчитывать на амнистию.