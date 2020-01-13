На сотрудников МВД, которые летом задержали Ивана Голунова, завели дело по статье о превышении должностных полномочий

На сотрудников МВД, которые летом задержали журналиста Ивана Голунова, завели дело по статье о превышении должностных полномочий. Об этом Эху рассказал сам корреспондент сайта «Медуза». Голунов добавил, что число фигурантов дела ему также неизвестно.

В июне журналиста задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он не признавал вину и говорил, что запрещённые вещества ему подбросили. После масштабной общественной кампании в защиту Голунова его уголовное преследование было прекращено.

О том, что началось расследование в отношении полицейских, месяц назад сообщал президент Владимир Путин. Статья при этом не называлась.