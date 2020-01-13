Депутат Госдумы от «Единой России» Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги как самозанятых

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги как самозанятых. Он сказал сайту Росбалт, что в стране больше 20% уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые принесли бы в казну триллионы рублей. Вострецов возмутился по поводу того, что после принятия закона о самозанятых им воспользовалось относительно небольшое количество людей.

Рассуждая о домохозяйках, депутат сказал, что они не относятся ни к одной из социальных категорий, не являются инвалидами, студентами, пенсионерами, безработными или многодетными матерями, но при этом, — как выразился Вострецов, — «первыми ломятся за пособиями и в поликлиники». Депутат связал с этой ситуацией низкие зарплаты врачей и учителей.