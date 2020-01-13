Глава Росгеологии попросил у Медведева выделить 65 млрд рублей для восполнения запасов природных ресурсов

Глава Росгеологии Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева выделить 65 миллиардов рублей для восполнения запасов природных ресурсов. Об этом пишет РБК. Горьков считает, что деньги должны быть взяты из Фонда национального благосостояния в ближайшие три года и потрачены на геологоразведку, иначе, по его словам, может случиться необратимое снижение добычи нефти и газа.
2020-01-13T21:31:00+03:00
2020-01-13T21:32:35+03:00
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21:31, 13 января 2020
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