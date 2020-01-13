На полицейских, задержавших летом Ивана Голунова, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий

На полицейских, задержавших летом журналиста Ивана Голунова, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом Эху рассказал сам корреспондент сайта Медуза.

В июне Голунова заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. Сам он говорил, что запрещенные вещества подбросили полицейские. Тогда преследование журналиста прекратили на фоне масштабной общественной кампании. В декабре президент Владимир путин, общаясь с журналистами сказал, что против сотрудников МВД, участвовавших в задержании , возбудили дела. При этом статья не называлась.