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21:03, 13 января 2020

В Москве открылась «горячая линия» по спасению крыс

В Москве открылась «горячая линия» по спасению крыс. Службу помощи организовали волонтеры. По их словам, после праздников россияне начали массово избавляться от символа Нового года. Некоторые признаются, что покупали крысу на Новый год для антуража, некоторые сообщают, что на грызуна появилась аллергия. Многие просят забрать мышь или хомяка, полученных в подарок.

Волонтеры говорят, что организовали работу не только в Москве, но и в Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле. Они выезжают за крысами, отправляют их на передержку и через социальные сети ищут грызунам новых хозяев.

Волонтеры считают, что к концу месяца количество звонков возрастет, поскольку, по их мнению, за несколько недель люди наиграются с домашними животными, — пишет «Московский комсомолец».



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