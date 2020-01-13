Елизавета II выразила поддержку решению своего внука и его супруги отказаться от королевских привилегий

Королева Великобритании Елизавета Вторая выразила поддержку решению своего внука и его супруги отказаться от королевских привилегий. Соответствующее заявление сделано по итогам семейного совета. В нем говорится, что Дворец полностью поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи.

Елизавета Вторая добавила, что предпочла бы, чтобы ее внук и его супруга оставались полноценными членами королевской семьи. Она сообщила, что предусмотрен переходный период для Гарри и Меган, во время которого они будут попеременно жить в Великобритании и Канаде. Сообщение о том, как именно это будет организовано, должно появиться в ближайшие дни.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от полномочий королевской семьи несколько дней назад. Британская пресса писала, что Елизавету Вторую заранее не уведомили об этом решении.