Миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам, отказавшим я обслуживать его из-за санкций

Бизнесмена обязали заплатить 530 тысяч евро судебных издержек. Об этом сообщает финская пресса. Суд постановил, что банки не нарушили условий контракта, решение еще может быть обжаловано в апелляционном суде.

Среди прочего суд отметил, что если Ротенберг называет себя миллиардером, отказ банков не повлияет на качество его жизни. По данным агентства Bloomberg, у Бориса Ротенберга есть финское гражданство и через местные банки он оплачивал, в том числе, услуги ЖКХ.

Иск миллиардер подал в 2018 году. Под санкции братья Борис и Аркадий Ротенберги попали в 2014.