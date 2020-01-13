Представители движения «Матери против политических репрессий» повторно подали заявку на шествие в поддержку политзаключенных. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на мать одного из фигурантов дела «Сети» (группировка запрещена на территории России) Светлану Пчелинцеву.

По ее словам, теперь акцию планируется провести 1 февраля от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. В новой заявке число участников сократили с 10 тысяч до одной.



Ранее движение подавало заявку на 25 января. Чиновники ее отклонили, сославшись на то, что акция помешает движению в городе.