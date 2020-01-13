В Татарстане прошли новые обыски, связанные с постановочным роликом о суде над Путиным, Песковым и Сечиным

В Татарстане прошли новые обыски, связанные с постановочным роликом о суде над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. На этот раз силовики пришли к жителю Набережных Челнов Ильмиру Шакурову. Следствие считает, что он может быть причастен к созданию видео.

Ролик был опубликован на Ютюбе в конце декабря. На этих кадрах житель Набережных Челнов Карим Ямадаев выступает в роли судьи, выносящего приговоры людям с мешками на голове и с табличками «Дмитирй Песков» и «Игорь Сечин». По сюжету их обвиняют в преступлениях против человечества и приговаривают к смертной казни. Рядом стоит манекен в темной одежде с табличкой «Владимир Путин».

31-го декабря в полицию был вызван Ямадаев. В начале января у него прошел обыск по делу об оскорблении представителя власти. После допроса молодого человека отпустили в статусе свидетеля, а затем вновь задержали и арестовали до конца февраля.